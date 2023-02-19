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Можливе довгоочікуване відкриття: на сайті мережі McDonald's з'явились вакансії в Одесі

19 лютого 2023 15:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В Одесі очікують на повернення ресторанів швидкоїжі McDonald's: що стало приводом, - читати тут.
Є півтора десятка вакансій
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Мережа ресторанів McDonald's була закрита в Україні з початку повномасштабної війни. Поступово ресторани відкривались у Києві та на заході України. В Одесі двері закладів поки що все ще зачинені. Але набір персоналу вже розпочати й у нашому місті.

Про це стало відомо з оголошення на сайті ресторану

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Новина про ймовірне повернення улюблених бургерів та картоплі фрі одесити чекали вже давно. Нарешті на головному сайті великої мережі швидкоїжі МакДональдз виклали списки вакансій необхідних співробітників.

Персонал набирають одразу у кілька ресторанів у різних містах. Окрім Одеси, у списку є Львів, Черкаси,  Вінниця, Житомир, Луцьк та Хмельницький. І хоч найбільше пропозицій для Києва та області, в Одесі шукають 14 співробітників.

Де в Одесі є McDonald's?

В Одесі нараховується 8 ресторанів швидкого харчування:

  • Краснова, 14А;
  • Дерибасівська, 23;
  • Пантелеймонівська, 17;
  • Черняховського, 1б;
  • проспект Шевченка, 2б;
  • пл. Незалежності, 1;
  • Розумовська, 60;
  • проспект Добровольського, 11.

Раніше ми писали про генеральне прибирання закладів по Одесі. 

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