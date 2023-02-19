В Одесі очікують на повернення ресторанів швидкоїжі McDonald's: що стало приводом, - читати тут.

Можливе довгоочікуване відкриття: на сайті мережі McDonald's з'явились вакансії в Одесі
Мережа ресторанів McDonald's була закрита в Україні з початку повномасштабної війни. Поступово ресторани відкривались у Києві та на заході України. В Одесі двері закладів поки що все ще зачинені. Але набір персоналу вже розпочати й у нашому місті.
Про це стало відомо з оголошення на сайті ресторану.
-
Нова "бавовна" у Донецьку: зафіксовано приліт у будівлю окупаційної "прокуратури"
-
Комісія ЮНЕСКО скоро приїде до Одеси: охоронну зону можуть збільшити, – Іван Ліптуга
-
У Бєлгородській області знову заявили про "обстріл з боку України": фото наслідків
-
Новий конкурент Пригожина: Кадиров заявив, що планує створити власну приватну військову компанію
-
РФ сховала свою бойову авіацію від ударів ЗСУ, — розвідка
-
Росія змінила тактику ракетних обстрілів: чого очікувати від ворога
-
Складний перехід: чому далеко не всі жителі Одещини можуть перейти одразу на українську
-
До Києва приїде прем'єр-міністр Італії на зустріч із Зеленським: вона готує важливу заяву
-
Окупанти спускають воду з Каховського водосховища: під загрозою 70% населення України
-
Starlink тестує новий тариф, який дозволить підключатися з будь-якої точки світу
Новина про ймовірне повернення улюблених бургерів та картоплі фрі одесити чекали вже давно. Нарешті на головному сайті великої мережі швидкоїжі МакДональдз виклали списки вакансій необхідних співробітників.
Персонал набирають одразу у кілька ресторанів у різних містах. Окрім Одеси, у списку є Львів, Черкаси, Вінниця, Житомир, Луцьк та Хмельницький. І хоч найбільше пропозицій для Києва та області, в Одесі шукають 14 співробітників.
Де в Одесі є McDonald's?
В Одесі нараховується 8 ресторанів швидкого харчування:
- Краснова, 14А;
- Дерибасівська, 23;
- Пантелеймонівська, 17;
- Черняховського, 1б;
- проспект Шевченка, 2б;
- пл. Незалежності, 1;
- Розумовська, 60;
- проспект Добровольського, 11.
Раніше ми писали про генеральне прибирання закладів по Одесі.