В Одесі очікують на повернення ресторанів швидкоїжі McDonald's: що стало приводом, - читати тут.

Є півтора десятка вакансій

Мережа ресторанів McDonald's була закрита в Україні з початку повномасштабної війни. Поступово ресторани відкривались у Києві та на заході України. В Одесі двері закладів поки що все ще зачинені. Але набір персоналу вже розпочати й у нашому місті.

Про це стало відомо з оголошення на сайті ресторану.

Новина про ймовірне повернення улюблених бургерів та картоплі фрі одесити чекали вже давно. Нарешті на головному сайті великої мережі швидкоїжі МакДональдз виклали списки вакансій необхідних співробітників.

Персонал набирають одразу у кілька ресторанів у різних містах. Окрім Одеси, у списку є Львів, Черкаси, Вінниця, Житомир, Луцьк та Хмельницький. І хоч найбільше пропозицій для Києва та області, в Одесі шукають 14 співробітників.

Де в Одесі є McDonald's?

В Одесі нараховується 8 ресторанів швидкого харчування:

Краснова, 14А;

Дерибасівська, 23;

Пантелеймонівська, 17;

Черняховського, 1б;

проспект Шевченка, 2б;

пл. Незалежності, 1;

Розумовська, 60;

проспект Добровольського, 11.

Раніше ми писали про генеральне прибирання закладів по Одесі.