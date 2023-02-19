Есть полтора десятка вакансий

Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Украине с начала полномасштабной войны. Равномерно рестораны открывались в Киеве и на западе Украины. В Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но к набору персонала уже приступили и в нашем городе.

Об этом стало известно из объявления на сайте ресторана.

Новость о вероятном возвращении любимых бургеров и картошки одесситы ждали уже давно. Наконец-то на главном сайте большой сети скорой пищи МакДональдз выложили списки вакансий необходимых сотрудников.

Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы, в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.

Где в Одессе есть McDonald's?

В Одессе насчитывается 8 ресторанов быстрого питания:

Краснова, 14А;

Дерибасовская, 23;

Пантелеймоновская, 17;

Черняховского, 1б;

проспект Шевченко, 2б;

пл. Независимости, 1;

Разумовская, 60;

проспект Добровольского, 11

Раньше мы писали о генеральной уборке заведений по Одессе.