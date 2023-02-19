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Возможно долгожданное открытие: на сайте сети McDonald's появились вакансии в Одессе

19 февраля 2023 15:50
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
В Одессе ожидают возвращения ресторанов скорой еды McDonald&#39;s: что стало поводом, - читать здесь.
Есть полтора десятка вакансий
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Украине с начала полномасштабной войны. Равномерно рестораны открывались в Киеве и на западе Украины. В Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но к набору персонала уже приступили и в нашем городе.

Об этом стало известно из объявления на сайте ресторана.

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Новость о вероятном возвращении любимых бургеров и картошки одесситы ждали уже давно. Наконец-то на главном сайте большой сети скорой пищи МакДональдз выложили списки вакансий необходимых сотрудников.

Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы, в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.

Где в Одессе есть McDonald's?

В Одессе насчитывается 8 ресторанов быстрого питания:

  • Краснова, 14А;
  • Дерибасовская, 23;
  • Пантелеймоновская, 17;
  • Черняховского, 1б;
  • проспект Шевченко, 2б;
  • пл. Независимости, 1;
  • Разумовская, 60;
  • проспект Добровольского, 11

Раньше мы писали о генеральной уборке заведений по Одессе.

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