Возможно долгожданное открытие: на сайте сети McDonald's появились вакансии в Одессе
Сеть ресторанов McDonald's была закрыта в Украине с начала полномасштабной войны. Равномерно рестораны открывались в Киеве и на западе Украины. В Одессе двери заведений пока еще закрыты. Но к набору персонала уже приступили и в нашем городе.
Об этом стало известно из объявления на сайте ресторана.
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Новость о вероятном возвращении любимых бургеров и картошки одесситы ждали уже давно. Наконец-то на главном сайте большой сети скорой пищи МакДональдз выложили списки вакансий необходимых сотрудников.
Персонал набирают сразу несколько ресторанов в разных городах. Кроме Одессы, в списке есть Львов, Черкассы, Винница, Житомир, Луцк и Хмельницкий. И хотя больше всего предложений для Киева и области, в Одессе ищут 14 сотрудников.
Где в Одессе есть McDonald's?
В Одессе насчитывается 8 ресторанов быстрого питания:
- Краснова, 14А;
- Дерибасовская, 23;
- Пантелеймоновская, 17;
- Черняховского, 1б;
- проспект Шевченко, 2б;
- пл. Независимости, 1;
- Разумовская, 60;
- проспект Добровольского, 11
Раньше мы писали о генеральной уборке заведений по Одессе.