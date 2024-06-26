Нагородження Труханова недоречне під час війни: думка Братчука

Нагородження Геннадія Труханова. Фото: Одеська міська рада

Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав нагороду "За службу та звитягу" від екскомандувача ЗС України Юрія Содоля. Це сталось за день до звільнення генерал-лейтенанта та доречність такого заходу розділяють далеко не всі.

Про це повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ви знаєте моє ставлення до нагород під час бойових дій. Ну, по-перше їх мають отримувати ті люди, які в тилу. Нема питань по енергетиках, по наших аграріях, по освітянах — по всіх тих, хто забезпечує роботу тилу. що стосується відповідних посадових осіб, то я думаю, що це все можна зробити пізніше", — зазначив Сергій Братчук.

На думку Сергія Братчука, доречніше було б хизуватись нагородами та успіхами після перемоги, а наразі треба зосередитись, аби вона якнайскоріше настала.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Згодом стало відомо про призначення бригадного генерала Андрія Гнатова новим командувачем Об'єднаних Сил Збройних Сил України.

Раніше ми писали, що у Державному бюро розслідувань відреагували на скаргу начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича на позивний "Тавр" на генерала Юрія Содоля. Там заявили, що наразі працюють із заявою.