Нагородження Труханова недоречне під час війни: думка Братчука

Можливо, варто хизуватись після перемоги — Братчук про нагородження Труханова
Міський голова Одеси Геннадій Труханов отримав нагороду "За службу та звитягу" від екскомандувача ЗС України Юрія Содоля. Це сталось за день до звільнення генерал-лейтенанта та доречність такого заходу розділяють далеко не всі.
Про це повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
"Ви знаєте моє ставлення до нагород під час бойових дій. Ну, по-перше їх мають отримувати ті люди, які в тилу. Нема питань по енергетиках, по наших аграріях, по освітянах — по всіх тих, хто забезпечує роботу тилу. що стосується відповідних посадових осіб, то я думаю, що це все можна зробити пізніше", — зазначив Сергій Братчук.
На думку Сергія Братчука, доречніше було б хизуватись нагородами та успіхами після перемоги, а наразі треба зосередитись, аби вона якнайскоріше настала.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
Згодом стало відомо про призначення бригадного генерала Андрія Гнатова новим командувачем Об'єднаних Сил Збройних Сил України.
Раніше ми писали, що у Державному бюро розслідувань відреагували на скаргу начальника штабу полку "Азов" Богдана Кротевича на позивний "Тавр" на генерала Юрія Содоля. Там заявили, що наразі працюють із заявою.
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