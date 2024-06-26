Награждение Труханова неуместно во время войны: мнение Братчука

Награждение Геннадия Труханова. Фото: Одесский городской совет

Мэр Одессы Геннадий Труханов получил награду "За службу и доблесть" от экс-командующего ВС Украины Юрия Содоля. Это произошло за день до увольнения генерал-лейтенанта и уместность такого мероприятия разделяют далеко не все.

Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Награда мэра Одессы. Фото: Одесский городской совет

"Вы знаете мое отношение к наградам во время боевых действий. Ну, во-первых, их должны получать те люди, которые в тылу. Нет вопросов по энергетикам, по нашим аграриям, по педагогам — по всем тем, кто обеспечивает работу тыла. Что касается соответствующих должностных лиц, то я думаю, что это все можно сделать позже" , — отметил Сергей Братчук.

По мнению Сергея Братчука, уместнее было бы кичиться наградами и успехами после победы, а сейчас надо сосредоточиться, чтобы она как можно скорее наступила.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение заменить командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Впоследствии стало известно о назначении бригадного генерала Андрея Гнатова новым командующим Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины.

Ранее мы писали, что в Государственном бюро расследований отреагировали на жалобу начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича на позывной "Тавр" на генерала Юрия Содоля. Там заявили, что работают с заявлением.