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Можливо все — Яель Брон-Піве про відправлення французьких військових в Україну

30 березня 2024 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Можливо все — Яель Брон-Піве про відправлення французьких військових в Україну
Яель Брон-Піве та Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Франція залишається відкритою до всіх можливостей у своїй непохитній позиції досягнення перемоги Україною. І відрядження своїх військових на допомогу ЗСУ не є винятком. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі заявила голова Національної Асамблеї Франції Яель Брон-Піве

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Заява Яель Брон-Піве

Брон-Піве підкреслила, що "нічого не виключено апріорі" і Франція продовжуватиме демонструвати цю гнучкість у своїх діях та рішеннях. Вона також відмовилась від додаткових коментарів, зазначивши, що позиція країни "достатньо зрозуміла" і не потребує подальшої інтерпретації.

"Насправді президент республіки сказав, що не виключає нічого апріорі. В тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і буде демонструвати до самої перемоги, що нічого не є винятком і все залишається можливим", — зазначила посадовиця. 

Відрядження французьких воєнних

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон вчергове заявив, що французька армія буде введена на територію України. Проте ведення військ матиме нюанс. 

Разом з тим французьке видання El País писало, що в Україні вже перебувають спецпризначенці НАТО. 

Крім того, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що деякі країни НАТО вже направили військових до України.

Додамо, французький уряд розгляне виділення додаткових систем ППО для захисту Одеси та припортової інфраструктури регіону. Зустріч делегації відбулася у бомбосховищі під час чергової загрози з боку ворога. 

Одеса
Франція
військова допомога
Одеська область
Одеська ОДА
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