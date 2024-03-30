Возможно все — Яэль Брон-Пиве об отправке французских военных в Украину

Яэль Брон-Пиве и Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE

Франция остается открытой ко всем возможностям в своей непреклонной позиции достижения победы Украиной. И командировка своих военных в помощь ВСУ не является исключением.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе заявила глава Национальной Ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве.

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Брон-Пиве подчеркнула, что "ничего не исключено априори" и Франция будет продолжать демонстрировать эту гибкость в своих действиях и решениях. Она также отказалась от дополнительных комментариев, отметив, что позиция страны "достаточно ясна" и не нуждается в дальнейшей интерпретации.

"На самом деле президент республики сказал, что не исключает ничего априори. В той позиции, которую Франция демонстрировала, демонстрирует и будет демонстрировать до самой победы, что ничто не исключено и все остается возможным", — отметила чиновник.

Командировка французских военных

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз заявил, что французская армия будет введена на территорию Украины. Однако ведение войск будет иметь нюанс.

Вместе с тем, французское издание El País писало, что в Украине уже находятся спецназовцы НАТО.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что некоторые страны НАТО уже направили военных в Украину.

Французское правительство рассмотрит выделение дополнительных систем ПВО для защиты Одессы и припортовой инфраструктуры региона. Встреча делегации состоялась в бомбоубежище во время очередной угрозы со стороны врага.