В Одесі 12 лютого очікується ясна погода в другій половині дня: день буде без значних опадів.

Можна буде вийти на прогулянку: якою буде погода в Одесі та області у неділю
В останній вихідний синоптики прогнозують сонячний день з незначним плюсом. Проте одеситам у першу половину дня варто одягати шапки, а може навіть доведеться брати парасольки.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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На зміну похмурому ранку в Одесі прийде ясний день і хмар на небі не буде до самого вечора. Ранковий дрібний сніг закінчиться ближче до середини дня. Більше опадів не очікується.
Погода в Одесі
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7°С морозу, вдень 3-5°С тепла.
Погода в Одеській області
Хмарно з проясненнями. 12 лютого невеликі опади, 13 лютого без опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 2-7°С тепла.
Погода в Україні
У неділю, 12 лютого, температура повітря у більшості областей вночі 0...-5 градусів морозу, вдень — відлига. У Києві вночі йтиме сніг, проте вдень опади малоймовірні, можливе сонечко. Та буде рвучкий вітер, стовпчики термометрів удень показуватимуть 0...+2 градуси. За прогнозом така синоптична ситуація триватиме до Стрітення, 15-го лютого.
Народний прогноз погоди
12 лютого відзначається Собор вчителів та святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний вітер, то весна буде холодною. А сильний вітер, у свою чергу, вказував на вологу погоду: "Вітер сплутає погоду — бути сирому року". Якщо вітер віяв із півночі, а хмар не було, готувалися до великих холодів.