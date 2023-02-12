В Одесі 12 лютого очікується ясна погода в другій половині дня: день буде без значних опадів.

Вторая половина дня будет ясной и без осадков

В последний выходной синоптики прогнозируют солнечный день с незначительным плюсом. Однако одесситам в первую половину дня следует одевать шапки, а может даже придется брать зонтики.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

На смену пасмурному утру в Одессе придет ясный день и облаков на небе не будет до самого вечера. Утром мелкий снег закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. 12 февраля небольшие осадки, 13 февраля без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 1-6°С мороза, днем 2-7°С тепла.

Погода в Украине

В воскресенье, 12 февраля, температура воздуха в большинстве областей ночью 0...-5 градусов мороза, днем оттепель. В Киеве ночью будет идти снег, однако днем осадки маловероятны, возможно солнышко. И будет порывистый ветер, столбики термометров днем будут показывать 0...+2 градуса. По прогнозу такая синоптическая ситуация продлится до Сретения, 15 февраля.

Народный прогноз погоды

12 февраля отмечается Собор учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. А сильный ветер, в свою очередь, указывал на влажную погоду: "Ветер спутает погоду — быть сырому году". Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.