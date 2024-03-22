Погода в Одесі і області сьогодні -- 22 березня

Можна сховати дощовики — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 22 березня, нарешті обіцяє бути теплою та сухою. Опадів не парадбачається, а температура повітря становитиме +10 °С вдень і +3 °С вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С тепла.
Схід сонця: 22 березня сонце зійшло о 05:56.
Захід сонця: 22 березня сонце зайде о 18:13.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 17 хвилин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 0...+5 °C, вдень +7...+12 °C тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні на 22 березня
Погода в Україні у п'ятницю, 22 березня, буде сухою та доволі сонячною. Температура повітря прогріється від +9 до +14 °С. Винятком можуть бути західні регіони, де місцями ймовірні невеликі дощі.
Разом з тим народний синоптик анонсувала, що на вихідних в Україну завітає справжня весна, а температура повітря прогріється навіть до +17 °С. Хоча є ризик досить поривчастого вітру.
Читайте Новини.LIVE!