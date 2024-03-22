Погода в Одесі і області сьогодні -- 22 березня

Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 22 березня, нарешті обіцяє бути теплою та сухою. Опадів не парадбачається, а температура повітря становитиме +10 °С вдень і +3 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С тепла.

Схід сонця: 22 березня сонце зійшло о 05:56.

Захід сонця: 22 березня сонце зайде о 18:13.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 17 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, вдень +7...+12 °C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 22 березня

Погода в Україні у п'ятницю, 22 березня, буде сухою та доволі сонячною. Температура повітря прогріється від +9 до +14 °С. Винятком можуть бути західні регіони, де місцями ймовірні невеликі дощі.

Разом з тим народний синоптик анонсувала, що на вихідних в Україну завітає справжня весна, а температура повітря прогріється навіть до +17 °С. Хоча є ризик досить поривчастого вітру.