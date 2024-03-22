Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Можна сховати дощовики — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні arrow

Можна сховати дощовики — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

22 березня 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі і області сьогодні -- 22 березня
Люди гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 22 березня, нарешті обіцяє бути теплою та сухою. Опадів не парадбачається, а температура повітря становитиме +10 °С вдень і +3 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Температура вночі +2...+4 °С, вдень +9...+11 °С тепла.

Схід сонця: 22 березня сонце зійшло о 05:56.
Захід сонця: 22 березня сонце зайде о 18:13.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 17 хвилин.

Можна сховати дощовики — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 0...+5 °C,  вдень +7...+12 °C тепла.
  • На автошляхах області видимість добра.
Можна сховати дощовики — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні - фото 2
Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 22 березня

Погода в Україні у п'ятницю, 22 березня, буде сухою та доволі сонячною. Температура повітря прогріється від +9 до +14 °С. Винятком можуть бути західні регіони, де місцями ймовірні невеликі дощі. 

Разом з тим народний синоптик анонсувала, що на вихідних в Україну завітає справжня весна, а температура повітря прогріється навіть до +17 °С. Хоча є ризик досить поривчастого вітру. 

погода
Одеса
Одеська область
дощ
прогноз погоди
погода в Україні
температура повітря

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом