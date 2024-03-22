Погода в Одесі і області сьогодні -- 22 березня

Люди гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 22 марта, наконец-то обещает быть теплой и сухой. Осадков не ожидается, а температура воздуха будет +10 °С днем и +3 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С тепла.

Восход: 22 марта солнце взошло в 05:56.

Закат: 22 марта солнце зайдет в 18:13.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 17 минут .

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0...+5°C, днем +7...+12°C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 22 марта

Погода в Украине в пятницу, 22 марта, будет сухой и достаточно солнечной. Температура воздуха прогреется от +9 до +14 °С. Исключение могут быть западные регионы, где местами возможны небольшие дожди.

Вместе с тем народный синоптик анонсировала, что на выходных в Украину посетит настоящая весна, а температура воздуха прогреется даже до +17 °С. Хотя есть риск достаточно порывистого ветра.