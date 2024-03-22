Погода в Одесі і області сьогодні -- 22 березня

Можно скрыть дождевики — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 22 марта, наконец-то обещает быть теплой и сухой. Осадков не ожидается, а температура воздуха будет +10 °С днем и +3 °С ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +2...+4°С, днем +9...+11°С тепла.
Восход: 22 марта солнце взошло в 05:56.
Закат: 22 марта солнце зайдет в 18:13.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 17 минут .
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 0...+5°C, днем +7...+12°C тепла.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине на 22 марта
Погода в Украине в пятницу, 22 марта, будет сухой и достаточно солнечной. Температура воздуха прогреется от +9 до +14 °С. Исключение могут быть западные регионы, где местами возможны небольшие дожди.
Вместе с тем народный синоптик анонсировала, что на выходных в Украину посетит настоящая весна, а температура воздуха прогреется даже до +17 °С. Хотя есть риск достаточно порывистого ветра.
Читайте Новини.LIVE!