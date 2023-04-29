Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 квітня

Можна вийти на прогулянку: якою сьогодні буде погода в Одесі
29 квітня 2023 06:30
Одесити гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Сильна хмарність протримається весь день.
- Вітер північно-західний, 5-8 м/с, вдень 6-9 м/с.
- Температура вночі 9-11°С, вдень 11-14°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 62%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарна погода протримається весь день.
- Вночі та вранці місцями слабкий туман.
- Вітер східний, 5-8 м/с, вдень 6-10 м/с.
- Температура вночі 5-8°С, вдень 13-14°С.
- На автошляхах області вночі до 1000 м.
Прогноз погоди в Україні
Сьогодні, 29 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади.