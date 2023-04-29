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Можна вийти на прогулянку: якою сьогодні буде погода в Одесі

29 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 квітня
Одесити гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Сильна хмарність протримається весь день.
  • Вітер північно-західний, 5-8 м/с, вдень 6-9 м/с. 
  • Температура вночі 9-11°С, вдень 11-14°С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 62%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарна погода протримається весь день.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер східний, 5-8 м/с, вдень 6-10 м/с. 
  • Температура вночі 5-8°С, вдень 13-14°С.
  • На автошляхах області вночі до 1000 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 29 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади.

 

 

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