Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 29 квітня

Одесити гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що протягом усього дня в Одесі буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Сильна хмарність протримається весь день.

Вітер північно-західний, 5-8 м/с, вдень 6-9 м/с.

Температура вночі 9-11°С, вдень 11-14°С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 62%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарна погода протримається весь день.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер східний, 5-8 м/с, вдень 6-10 м/с.

Температура вночі 5-8°С, вдень 13-14°С.

На автошляхах області вночі до 1000 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні, 29 квітня, по всій Україні очікується мінлива хмарність. Температура повітря знову починає рости, однак у деяких частинах країни будуть опади.