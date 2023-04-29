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Можно выйти на прогулку: какой будет сегодня погода в Одессе

29 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 апреля.
Одесситы гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачная погода продержится весь день.
  • Ветер северо-западный, 5-8 м/с, днем 6-9 м/с.
  • Температура ночью 9-11°С, днем 11-14°С.
  • Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
  • Влажность — 62%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачная погода продержится весь день.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер восточный, 5-8 м/с, днем 6-10 м/с.
  • Температура ночью 5-8°С, днем 13-14°С.
  • На автодорогах области ночью до 1000м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 29 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки.

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