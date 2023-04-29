Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 апреля.

Можно выйти на прогулку: какой будет сегодня погода в Одессе
29 апреля 2023 06:30
Одесситы гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачная погода продержится весь день.
- Ветер северо-западный, 5-8 м/с, днем 6-9 м/с.
- Температура ночью 9-11°С, днем 11-14°С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность — 62%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачная погода продержится весь день.
- Ночью и утром местами слабый туман.
- Ветер восточный, 5-8 м/с, днем 6-10 м/с.
- Температура ночью 5-8°С, днем 13-14°С.
- На автодорогах области ночью до 1000м.
Прогноз погоды в Украине
Сегодня, 29 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки.