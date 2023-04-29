Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 29 апреля.

Одесситы гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что в течение дня в Одессе будет держаться облачная погода. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Облачная погода продержится весь день.

Ветер северо-западный, 5-8 м/с, днем 6-9 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 11-14°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 62%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачная погода продержится весь день.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер восточный, 5-8 м/с, днем 6-10 м/с.

Температура ночью 5-8°С, днем 13-14°С.

На автодорогах области ночью до 1000м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня, 29 апреля, по всей Украине ожидается переменная облачность. Температура воздуха снова начинает расти, однако в некоторых частях страны будут осадки.