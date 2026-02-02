Відео
Головна Одеса Мультимедійний тест для школярів — дати проведення в Одесі

Мультимедійний тест для школярів — дати проведення в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 12:59
НМТ 2026 в Одесі та області: дати тестування
Школярі під час іспиту. Фото ілюстративне: iStock

Абітурієнти з Одеси та Одещини у 2026 році складатимуть національний мультипредметний тест у комп’ютерному форматі. НМТ вже п’ятий рік поспіль замінює ЗНО для вступу на бакалаврат. Тестування проходитиме у спеціальних екзаменаційних центрах, зокрема в навчальних закладах регіону. Для вступників передбачені основна та додаткова сесії.

Про це повідомили на сайті Освіта.UA.

Читайте також:

Коли стартує НМТ

У межах вступної кампанії 2026 року випускники з Одеси та області складатимуть НМТ у тимчасових екзаменаційних центрах. Їх облаштують у школах і закладах вищої освіти, які визначать за погодженням з органами влади. Пройти тестування вдома буде неможливо. З міркувань безпеки точний розклад проведення НМТ не оприлюднюватимуть. Відомі лише часові межі сесій. Основна сесія для абітурієнтів триватиме з 20 травня до 25 червня 2026 року. Додаткову сесію запланували на період із 17 до 24 липня.

Додатковий етап буде доступний для вступників з Одеси та Одещини, які не змогли скласти тест під час основної сесії з об’єктивних причин. Серед них — хвороба або інші форс-мажори, підтверджені документами, неможливість дістатися пункту тестування, зокрема з тимчасово окупованих територій, а також перешкоди під час іспиту через повітряні тривоги чи тривалі відключення електроенергії.

Водночас кожен учасник матиме лише одну спробу скласти НМТ. Перескладання тесту навіть у межах додаткової сесії не передбачене.

Реєстрація на НМТ-2026, ймовірно, розпочнеться у березні–квітні. Подати заявку можна буде через персональний кабінет на офіційному сайті УЦОЯО. Точні дати початку реєстрації поки невідомі — графіки МОН та УЦОЯО оприлюднять ближче до старту кампанії.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що школярі будуть навчатися влітку. Також ми писали про те, що у Раді хочуть посилити безпеку в школах після нападу в Києві.

Одеса Одеська область НМТ Новини Одеси школярі екзамени
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
