Мультимедийный тест для школьников — даты проведения в Одессе

Мультимедийный тест для школьников — даты проведения в Одессе

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 12:59
НМТ 2026 в Одессе и области: даты тестирования
Школьники во время экзамена. Фото иллюстративное: iStock

Абитуриенты из Одессы и Одесской области в 2026 году будут сдавать национальный мультипредметный тест в компьютерном формате. НМТ уже пятый год подряд заменяет ВНО для поступления на бакалавриат. Тестирование будет проходить в специальных экзаменационных центрах, в частности в учебных заведениях региона. Для поступающих предусмотрены основная и дополнительная сессии.

Об этом сообщили на сайте Освіта.UA.

Читайте также:

Когда стартует НМТ

В рамках вступительной кампании 2026 года выпускники из Одессы и области будут сдавать НМТ во временных экзаменационных центрах. Их обустроят в школах и учреждениях высшего образования, которые определят по согласованию с органами власти. Пройти тестирование дома будет невозможно. Из соображений безопасности точное расписание проведения НМТ не будут обнародовать. Известны лишь временные рамки сессий. Основная сессия для абитуриентов продлится с 20 мая по 25 июня 2026 года. Дополнительную сессию запланировали на период с 17 по 24 июля.

Дополнительный этап будет доступен для поступающих из Одессы и Одесской области, которые не смогли сдать тест во время основной сессии по объективным причинам. Среди них — болезнь или другие форс-мажоры, подтвержденные документами, невозможность добраться до пункта тестирования, в том числе с временно оккупированных территорий, а также препятствия во время экзамена из-за воздушных тревог или длительных отключений электроэнергии.

В то же время каждый участник будет иметь только одну попытку сдать НМТ. Пересдача теста даже в рамках дополнительной сессии не предусмотрена.

Регистрация на НМТ-2026, вероятно, начнется в марте-апреле. Подать заявку можно будет через персональный кабинет на официальном сайте УЦОКО. Точные даты начала регистрации пока неизвестны — графики МОН и УЦОКО обнародуют ближе к старту кампании.

Напомним, мы сообщали о том, что школьники будут учиться летом. Также мы писали о том, что в Раде хотят усилить безопасность в школах после нападения в Киеве.

Одесса Одесская область НМТ Новости Одессы школьники экзамены
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
