В Одесі збільшено розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років

Сума компенсації збільшилась втричі

Сім’я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень. Також змінились умови надання послуги: забезпечуватимуть саме тих, хто найбільше цього потребує.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги "муніципальна няня", повинні підтвердити своє право на таке відшкодування. Для цього потрібно подати документи, передбачені Порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня", до районних управлінь соціального захисту населення за адресами:

вул. Армійська, 9 (Приморський район);

вул. Косовська, 2-Д (Малиновський район);

вул. Ак. Корольова, 9 (Київський район);

просп. Добровольського, 120А (Суворовський район).

Зазначимо, що усіх новонароджених держава забезпечує пакунками малюка. У такому наборі є найнеобхідніші речі для немовлят та їхніх мам: одяг, пелюшки, підгузки, ковдра, матрац, розвивальний килимок та іграшки, засоби для догляду та гігієни. Цього року в Одесі бебі-бокс отримали 1 440 сімей, а 4 668 родин віддали перевагу грошам.

Додамо, якщо в пологовому будинку батьки не отримали "пакунок малюка" через відсутність у день виписки, то не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини можуть отримати його за місцем проживання або перебування дитини. У разі неотримання допомоги, заява подається не пізніше ніж через 30 днів від дня народження.

Також ми писали, що в Одесі відкрили сімейний центр "Мрія". Там можна не лише використовувати гаджети та навчатися школярам в Інтернеті, а можете опанувати нову професію, переглянути фільм, вивчити англійську мову тощо.