В Одессе увеличен размер компенсации стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет

Сумма компенсации увеличилась втрое

Семья на возмещение услуги няне сможет ежемесячно получать 6 700 гривен вместо 2 272 гривен. Также изменились условия предоставления услуги: будут обеспечивать именно тех, кто больше всего в этом нуждается.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Родители, опекуны ребенка младше трех лет, получающие возмещение стоимости услуги "муниципальная няня", должны подтвердить свое право на такое возмещение. Для этого нужно подать документы, предусмотренные Порядком возмещения стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня", в районные управления социальной защиты населения по адресам:

ул. Армейская, 9 (Приморский район);

ул. Косовская, 2-Д (Малиновский район);

ул. Ак. Королева, 9 (Киевский район);

просп. Добровольского, 120А (Суворовский район).

Все новорожденных государство обеспечивает "пакунками малюка". В таком наборе есть самые необходимые вещи для младенцев и их мам: одежда, пеленки, подгузники, одеяло, матрас, развивающий коврик и игрушки, средства по уходу и гигиены. В этом году в Одессе бэби-бокс получили 1 440 семей, а 4 668 семей предпочли деньги.

Добавим, если в роддоме родители не получили "пакунок малюка" из-за отсутствия в день выписки, то не позднее чем через 30 календарных дней со дня рождения ребенка могут получить его по месту жительства или пребывания ребенка. В случае неполучения помощи заявление подается не позднее чем через 30 дней со дня рождения.

Также мы писали, что в Одессе открыли семейный центр "Мрія". Там можно не только использовать гаджеты и учиться школьникам в Интернете, а можете овладеть новой профессией, просмотреть фильм, выучить английский язык и т.д.