Скало відомо, як архітектори планують змінити Театральну площу в Одесі

На розгляд журі конкурсу надано сім проєктних пропозицій

Одеська мерія оголосила відкритий конкурс на найкращий проєкт з благоустрою Театральної площі. Він тривав по сьогодні, 27 січня й вже можна переглянути, як на думку архітекторів має виглядати центральна площа міста.

Редактори Новини.LIVE розібрались із кожним проєктом благоустрою Театральної площі.

До 6 лютого 2023 року одесити мають змогу ознайомитися з проєктними пропозиціями та висловити свою думку стосовно архітектурних рішень, надіславши відгуки на електронну адресу Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради: [email protected].

Зауваження та пропозиції громадян будуть розглянуті журі та організатором конкурсу.

Площа перед театром має стати пішохідною

В першому проєкті автор пропонує висадити декілька дерев праворуч від театру, відділивши ними площу з фонтаном від Театральної площі. Таким чином кожна з них стане більш затишною. А також, ці дерева врівноважать вид на головний фасад театру, оскільки ліворуч від театру є чотириповерховий будинок, а справа поки що пустота. Також це місце має стати безбар’єрним простором для маломобільних груп населення.

Павільйони на Театральній площі

Автори наступного проєкту пропонують крім створення зони відпочинку з фонтаном посеред шовковичних дерев, розмістити по кутах площі двох павільйонів, які стануть центрами тяжіння одеситів та туристів. Це мають бути споруди у класичному стилі, які продовжують собою вже існуючий аркадний ансамбль площі та водночас перегукуються з архітектурою Оперного театру.

Реконструкція фасадів на площі

Для надання площі монолітності та цілісності автори третього проєкту планують пофарбувати всі будівлі, що виходять в площу, в єдину кольорову гаму. Також пропонують провести реконструкцію будівель. Окремим проєктом, планується розробка концепції вечірнього декоративного освітлення, виконання якого буде можливим тільки після наведення ладу з фасадами будинків.

Сухий фонтан та майданчик для творчих груп

На думку наступних авторів проєкту, оновлені сквери мають брати активну участь у житті міста. Це чудові зелені місця для відпочинку в тіні дерев, за столиком кафе чи біля прохолоди фонтану, звідки відкривається найкращий в Одесі вид на оперний театр. Ввечері площа має перетворитись на майданчик для творчих груп.

Розпочати зі зносу будівлі

А ось автори п'ятого проєкту пропонують розпочати зі зносу одноповерхової прибудови ресторану "Моцарт", тому що вона на думку авторів "спотворює композицію площі". Цю частину території пропонують присвятити темі шлюбу й встановити там скульптури муз Ерато та Евтерпи.

Мурал по обидва боки площі

В наступному проєкту пропонується створити мурал, по обидва боки площі, виконаний фасадними фарбами зі скляними панелями із затемненою дзеркальною поверхнею. Також мають з'явитись білборди із зображеннями зірок опери та балету, розташовані в семи існуючих стінних нішах.

Велодоріжка та простір для івентів

Проєкт благоустрою Театральної площі передбачає розподіл простору на наступні зони: проїжджа частина, пішохідна зона, велосипедна доріжка, зона громадського простору. Автори пропонують збільшити площу для утворення зелених зон відпочинку, які легко перетворюються в місце проведення заходів, івентів та ярмарків.

Тим часом в Одесі планують демонтувати пам'ятники героям Радянського Союзу та соцпраці з Театральної площі. Цей комплекс планують перенести на Алею Слави, що знаходиться на площі 10 квітня.