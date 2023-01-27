Скало известно, как архитекторы планируют изменить театральную площадь в Одессе.

На рассмотрение жюри конкурса предоставлено семь проектных предложений

Одесская мэрия объявила открытый конкурс на лучший проект по благоустройству Театральной площади. Он продолжался по сей день, 27 января и уже можно посмотреть, как по мнению архитекторов должна выглядеть центральная площадь города.

Редакторы Новини.LIVE разобрались с каждым проектом благоустройства Театральной площади.

До 6 февраля 2023 года одесситы могут ознакомиться с проектными предложениями и высказать свое мнение относительно архитектурных решений, отправив отзывы на электронный адрес Департамента архитектуры и градостроительства Одесского городского совета: [email protected].

Замечания и предложения граждан будут рассмотрены жюри и организатором конкурса.

Площадь перед театром должна стать пешеходной

В первом проекте автор предлагает взорвать несколько деревьев справа от театра, отделив ими площадь с фонтаном от Театральной площади. Таким образом, каждая из них станет более уютной. А также эти деревья уравновешивают вид на главный фасад театра, поскольку слева от театра есть четырехэтажный дом, а справа пока пустота. Также это место должно стать безбарьерным местом для маломобильных групп населения.

Павильоны на Театральной площади

Авторы следующего проекта предлагают помимо создания зоны отдыха с фонтаном среди шелковичных деревьев, разместить по углам площади двух павильонов, которые станут центрами притяжения одесситов и туристов. Это должны быть сооружения в классическом стиле, которые продолжают уже существующий аркадный ансамбль площади и одновременно перекликаются с архитектурой Оперного театра.

Реконструкция фасадов на площади

Для придания площади монолитности и целостности авторы третьего проекта планируют покрасить все выходящие в площадь здания в единую цветовую гамму. Также предлагается провести реконструкцию зданий. Отдельным проектом планируется разработка концепции вечернего декоративного освещения, выполнение которого будет возможно только после наведения порядка с фасадами домов.

Сухой фонтан и площадка для творческих групп

По мнению следующих авторов проекта, обновленные скверы должны активно участвовать в жизни города. Это прекрасные зеленые места для отдыха в тени деревьев, за столиком кафе или у прохлады фонтана, откуда открывается самый лучший вид в Одессе на оперный театр. Вечером площадь должна превратиться в площадку для творческих групп.

Начать с износа здания

А вот авторы пятого проекта предлагают начать со сноса одноэтажной пристройки ресторана "Моцарт", потому что она по мнению авторов "искажает композицию площади". Эта часть территории предлагается посвятить теме брака и установить там скульптуры муз Эрато и Эвтерпы.

Мурал с обеих сторон площади

В следующем проекте предлагается создать мурал, с обеих сторон площади, выполненный фасадными красками со стеклянными панелями с затемненной зеркальной поверхностью. Также должны появиться биллборды с изображениями звезд оперы и балета, расположенные в семи существующих стеновых нишах.

Велодорожка и пространство для ивентов

Проект благоустройства Театральной площади подразумевает распределение пространства на следующие зоны: проезжая часть, пешеходная зона, велосипедная дорожка, зона общественного пространства. Авторы предлагают увеличить площадь для образования зеленых зон отдыха, легко превращающихся в место проведения мероприятий, ивентов и ярмарок.

Между тем, в Одессе планируют демонтировать памятники героям Советского Союза и соцтруда с Театральной площади. Этот комплекс планируют перенести на Аллею Славы, расположенную на площади 10 апреля.