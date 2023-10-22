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На Болгарському кінофестивалі зібрали гроші для морпіхів з Одещини

22 жовтня 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Болгарському кінофестивалі зібрали гроші для морпіхів з Одещини
Тетяна Станєва на кінофестивалі ОКО. Фото: Facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Міжнародному етнографічному кінофестивалі ОКО, який відбувся в Болгарії, зібрали кошти на допомогу 88-му окремому батальйону морської піхоти. Військове з'єднання розташоване в місті Болград на Одещині.

Про це повідомила засновниця і директорка фестивалю Тетяна Станєва.

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Благодійний аукціон відбувся під час кінофестивалю та призначався на придбання обладнання для військових. Під час заходу зібрали понад 8 тисяч болгарських левів, що дорівнює приблизно 162 тисячам гривень.

На що збирали

Зібрані кошти вже передані командуванню батальйону для придбання дронів та іншого необхідного обладнання. Військові висловили подяку організаторам кінофестивалю та усім небайдужим громадянам Болгарії, які взяли участь у зборах.

Історія кінофестивалю

Зазначимо, що кінофестиваль ОКО започаткували у 2020 році у селі Криничне Болградського району. На ньому демонструються фільми про культурне різноманіття народів і етнічних груп. Через війну  кінофестиваль перенесли до Болгарії.

Нагадаємо, у перші вихідні листопада Одеса готується прийняти масштабну літературну подію — Meridian Odesa. Міжнародна літературна корпорація Meridian Czernowitz об'єднає провідних українських літераторів та волонтерів для захоплюючих поетичних читань та дискусій. Одесити зможуть насолодитися дійством безоплатно, але з обовʼязковою попередньою реєстрацією за цим посиланням.

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