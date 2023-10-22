На Болгарському кінофестивалі зібрали гроші для морпіхів з Одещини

Тетяна Станєва на кінофестивалі ОКО. Фото: Facebook

На Міжнародному етнографічному кінофестивалі ОКО, який відбувся в Болгарії, зібрали кошти на допомогу 88-му окремому батальйону морської піхоти. Військове з'єднання розташоване в місті Болград на Одещині.

Про це повідомила засновниця і директорка фестивалю Тетяна Станєва.

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Благодійний аукціон відбувся під час кінофестивалю та призначався на придбання обладнання для військових. Під час заходу зібрали понад 8 тисяч болгарських левів, що дорівнює приблизно 162 тисячам гривень.

На що збирали

Зібрані кошти вже передані командуванню батальйону для придбання дронів та іншого необхідного обладнання. Військові висловили подяку організаторам кінофестивалю та усім небайдужим громадянам Болгарії, які взяли участь у зборах.

Історія кінофестивалю

Зазначимо, що кінофестиваль ОКО започаткували у 2020 році у селі Криничне Болградського району. На ньому демонструються фільми про культурне різноманіття народів і етнічних груп. Через війну кінофестиваль перенесли до Болгарії.

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