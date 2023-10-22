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На Болгарском кинофестивале собрали деньги для морпехов из Одесчины

22 октября 2023 12:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Болгарском кинофестивале собрали деньги для морпехов из Одесщины
Татьяна Станева на кинофестивале ОКО. Фото: Facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На состоявшемся в Болгарии Международном этнографическом кинофестивале ОКО собрали средства на помощь 88-му отдельному батальону морской пехоты. Военное соединение находится в городе Болград на Одесчине.

Об этом сообщила основательница и директор фестиваля Татьяна Станева.

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Благотворительный аукцион прошел во время кинофестиваля и назначался на приобретение оборудования для военных. Во время мероприятия собрали более 8 тысяч болгарских львов, что равняется примерно 162 тысячам гривен.

На что собирали

Собранные средства уже переданы командованию батальона на покупку дронов и другого необходимого оборудования. Военные выразили благодарность организаторам кинофестиваля и всем неравнодушным гражданам Болгарии, принявшим участие в собрании.

История кинофестиваля

Отметим, что кинофестиваль ОКО был основан в 2020 году в селе Криничное Болградского района. На нем демонстрируются фильмы о культурном разнообразии народов и этнических групп. Из-за войны кинофестиваль перенесли в Болгарию.

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