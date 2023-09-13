Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 вересня

На дорогах димка: якою буде погода в Одесі
13 вересня 2023 06:30
Чоловік їде на велосипеді. Фото: google
Сьогодні на одеситів чекає досить теплий, але вітряний день. Водіїв попереджають, що на дорогах буде погіршена видимість. Синоптики не передбачають істотних опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 13-15°С, вдень 24-26°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 54%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 10-15°С, місцями 5-7°С, вдень 24-29°С.
- На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
У середу, 13 вересня, в Україні буде хмарна погода, проте без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +31°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.