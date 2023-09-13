Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 13 вересня

Чоловік їде на велосипеді. Фото: google

Сьогодні на одеситів чекає досить теплий, але вітряний день. Водіїв попереджають, що на дорогах буде погіршена видимість. Синоптики не передбачають істотних опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-15°С, вдень 24-26°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 54%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 10-15°С, місцями 5-7°С, вдень 24-29°С.

На автошляхах області вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

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У середу, 13 вересня, в Україні буде хмарна погода, проте без опадів. Стовпчики термометрів показуватимуть +31°C. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.