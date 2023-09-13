Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 сентября.

На дорогах дымка: какой будет погода в Одессе
13 сентября 2023 06:30
Человек едет на велосипеде. Фото: google
Сегодня одесситов ждет достаточно теплый, но ветреный день. Водители предупреждают, что на дорогах будет ухудшена видимость. Синоптики не подразумевают существенных осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 13-15°С, днем 24-26°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 54%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 10-15°С, местами 5-7°С, днем 24-29°С.
- На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
В среду, 13 сентября, в Украине будет облачная погода, но без осадков. Столбики термометров будут показывать +31°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.