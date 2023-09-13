Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 13 сентября.

Человек едет на велосипеде. Фото: google

Сегодня одесситов ждет достаточно теплый, но ветреный день. Водители предупреждают, что на дорогах будет ухудшена видимость. Синоптики не подразумевают существенных осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем ​​24-26°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 54%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-15°С, местами 5-7°С, днем ​​24-29°С.

На дорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В среду, 13 сентября, в Украине будет облачная погода, но без осадков. Столбики термометров будут показывать +31°C. Подробный прогноз погоды читайте в материале.