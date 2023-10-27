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На Думській знову мітинг — цього разу вийшли родичі військових

27 жовтня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Думській знову мітинг — цього разу вийшли родичі військових
Мітинг біля Одеської мерії. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 27 жовтня, в Одесі відбувся мітинг щодо демобілізації військових, які перебувають на фронті з перших днів війни. На Думську площу вийшли рідні та друзі бійців, які просять про ротацію.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Зазначимо, що до мітингувальників вийшов мер міста Геннадій Труханов та зазначив, що міська влада виділяє достатню кількість коштів на забезпечення армії. Проте родичі військових намагаються донести цю проблему до української влади через її представників в Одесі. 

Чого вимагають мітингувальники

Учасники акції наголошують на тому, що влада має встановити чіткі терміни перебування на передовій та провела демобілізацію за бажанням військових.

Зазначимо, що під час дії воєнного стану військовослужбовці ЗСУ не можуть звільнитися з військової служби так само легко, як і у мирний час. На додаток, кількість підстав, які дають таку змогу, суттєво зменшена. Проте нещодавно у ВР зареєстрували законопроєкт, який у разі ухвалення надаватиме змогу демобілізуватися ще двом категоріям військових. 

Нагадаємо, нещодавно українці створили петицію щодо демобілізації військових після 18 місяців служби. Відповідне звернення вже набрало понад 25 тисяч голосів і тепер її має розглянути Президент.

Також ми писали, що українським військовим подовжили терміни перебування на лікуванні. Відповідний закон набув чинності 5 жовтня.

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