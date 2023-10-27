На Думской снова митинг — на этот раз вышли родственники военных

Митинг возле Одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 октября, в Одессе прошел митинг о демобилизации военных, которые находятся на фронте с первых дней войны. На Думскую площадь вышли родные и друзья бойцов, просящих о ротации.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Отметим, что к митингующим вышел мэр города Геннадий Труханов и отметил, что городские власти выделяют достаточное количество средств на обеспечение армии. Однако родственники военных пытаются донести эту проблему до украинских властей из-за ее представителей в Одессе.

Чего требуют митингующие

Участники акции отмечают, что власти должны установить четкие сроки пребывания на передовой и провели демобилизацию по желанию военных.

Отметим, что во время действия военного положения военнослужащие ВСУ не могут уволиться с военной службы так же легко, как и в мирное время. В дополнение, количество оснований, позволяющих такую возможность, существенно уменьшено. Однако недавно в ВР зарегистрировали законопроект, который в случае принятия позволит демобилизоваться еще двум категориям военных.

Напомним, недавно украинцы создали петицию по демобилизации военных после 18 месяцев службы. Соответствующее обращение уже набрало более 25 тысяч голосов, и теперь его должен рассмотреть Президент.

Также мы писали, что украинским военным продлили сроки пребывания на лечении. Соответствующий закон вступил в силу 5 октября.