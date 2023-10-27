Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На Думской снова митинг — на этот раз вышли родственники военных arrow

На Думской снова митинг — на этот раз вышли родственники военных

27 октября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Думской снова митинг — на этот раз вышли родственники военных
Митинг возле Одесской мэрии. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 27 октября, в Одессе прошел митинг о демобилизации военных, которые находятся на фронте с первых дней войны. На Думскую площадь вышли родные и друзья бойцов, просящих о ротации.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Отметим, что к митингующим вышел мэр города Геннадий Труханов и отметил, что городские власти выделяют достаточное количество средств на обеспечение армии. Однако родственники военных пытаются донести эту проблему до украинских властей из-за ее представителей в Одессе.

Чего требуют митингующие

Участники акции отмечают, что власти должны установить четкие сроки пребывания на передовой и провели демобилизацию по желанию военных.

Отметим, что во время действия военного положения военнослужащие ВСУ не могут уволиться с военной службы так же легко, как и в мирное время. В дополнение, количество оснований, позволяющих такую возможность, существенно уменьшено. Однако недавно в ВР зарегистрировали законопроект, который в случае принятия позволит демобилизоваться еще двум категориям военных.

Напомним, недавно украинцы создали петицию по демобилизации военных после 18 месяцев службы. Соответствующее обращение уже набрало более 25 тысяч голосов, и теперь его должен рассмотреть Президент.

Также мы писали, что украинским военным продлили сроки пребывания на лечении. Соответствующий закон вступил в силу 5 октября.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта - 80x80

Открытие границ для мужчин во время войны: интервью с автором скандального законопроекта

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме