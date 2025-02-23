Мітинг в Одесі — люди вийшли на Дерибасівську, щоб підтримати  полонених

Дівчина тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

"Поверніть їм їхню волю" — з такими плакатами в центрі Одеси люди вийшли на мітинг, що підтримати українських військовополонених. Родичі та небайдужі щотижня виходять на Дерибасівську, щоб нагадати суспільству та владі про тих, хто вже майже три роки перебуває у неволі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Акція в центрі Одеси

Центр Одеси сьогодні знову став місцем зустрічі людей, які чекають своїх рідних з полону. Вони тримають у руках фотографії рідних, які перебувають у неволі у росіян, та закликають суспільство і владу діяти. "Мовчання кує кайдани наших Героїв", "А якщо "безвісти" був би ти?", "Хто в тебе там? У мене там всі" — такі написи можна побачити на табличках в руках учасників. Головна мета акції — нагадати, що ворожий полон не має ставати нормою, а порятунок захисників має бути серед пріоритетів держави.

Люди тримають плакати в руках. Фото: Новини.LIVE

Дівчина доєдналася до мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дитина тримає плакат у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Ми боремося за тих, хто не може говорити..."

Світлана, мати військовополоненого, щотижня виходить на акцію. Вона каже, що це єдиний спосіб показати світу, що їхні рідні досі там, у страшних умовах, де кожен день — боротьба за життя.

"Я стою тут, щоб підтримати всіх військовополонених. Ми — одна родина, об’єднана болем очікування. Хтось у списках на обмін, хтось зник безвісти, а хтось повертається додому настільки змученим, що страшно дивитися. Ми не маємо права мовчати. Тиша — це те, що вбиває наших хлопців", — говорить Світлана.

Мати полоненого військового Світлана. Фото: Новини.LIVE

Жінка додає, що вони мають діалог із владою, але очікують більш рішучих дій. Вона переконана, що єдиний шлях повернути захисників додому — це тиск на владу та міжнародну спільноту.

"Ми розуміємо, що процес обмінів складний, але хочемо бачити більше ініціативи. Ми хочемо, щоб влада активніше тиснула на ворога, а міжнародна спільнота не дозволяла Росії ігнорувати Женевські конвенції", — каже Світлана.

Жінки з фотографіями українських захисників. Фото: Новини.LIVE

До акції на Дерибасівській доєдналась молодь. Фото: Новини.LIVE

"Вони віддали нам свободу, ми маємо повернути її їм..."

Анна, одна з організаторок акції, нагадує, що багато хто з полонених — це ті, хто першим став на захист України у 2022 році. Саме завдяки їм Одеса залишається під українським прапором.

"Ці хлопці та дівчата першими зустріли ворога, вони не дали Одесі опинитися під окупацією. Завдяки їм ми стоїмо тут під українським прапором. Тепер ми зобов’язані боротися за їхнє повернення, так само як вони боролися за нас", — каже Анна.

Організаторка акції Анна. Фото: Новини.LIVE

Вона наголошує, що суспільство має об’єднатися, адже цей біль може торкнутися кожного. Адже війна триває.

"Зараз у полоні наші. А завтра це може бути хтось із ваших рідних. Байдужість не захистить нікого. Ми просимо всіх, у кого є час і можливість, приходити на такі акції. Нам важливо показати, що ми не змирилися", — додає дівчина.

Дівчата тримають плакати в руках. Фото: Новини.LIVE

Чоловік з плакатом у руках під час мітигу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Полонені можуть залишитися у російських в'язницях...

За словами Анни, найбільше люди зараз бояться того, що їхні рідні можуть повторити долю тих, хто вже десятий рік залишається у полоні з 2014 року.

"Ми не можемо дозволити, щоб наші герої гнили у ворожих камерах стільки років. Їх треба повертати зараз, не через десятиліття", — каже Анна.

Учасники акції закликають усіх небайдужих приєднуватися до них щонеділі та нагадувати владі, що обміни мають відбуватися частіше. Вони вірять, що їхні рідні повернуться додому, але для цього потрібен постійний суспільний тиск.

Люди вийшли на мітинг на Дерибасівську. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Харкові до мітингу на підтримку полонених доєдналися й військові. Також подібна акція пройшла й у Львові, люди закликали повернути захисників додому живими.