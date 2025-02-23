Митинг в Одессе - люди вышли на Дерибасовскую, чтобы поддержать пленных

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

"Верните им их свободу" — с такими плакатами в центре Одессы люди вышли на митинг, чтобы поддержать украинских военнопленных. Родственники и неравнодушные еженедельно выходят на Дерибасовскую, чтобы напомнить обществу и власти о тех, кто уже почти три года находится в неволе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Акция в центре Одессы

Центр Одессы сегодня снова стал местом встречи людей, которые ждут своих родных из плена. Они держат в руках фотографии родных, которые находятся в неволе у россиян, и призывают общество и власть действовать. "Молчание кует кандалы наших Героев", "А если "без вести" был бы ты?", "Кто у тебя там? У меня там все" — такие надписи можно увидеть на табличках в руках участников. Главная цель акции - напомнить, что вражеский плен не должен становиться нормой, а спасение защитников должно быть среди приоритетов государства.

Люди держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушка присоединилась к митингу в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ребенок держит плакат во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Мы боремся за тех, кто не может говорить..."

Светлана, мать военнопленного, каждую неделю выходит на акцию. Она говорит, что это единственный способ показать миру, что их родные до сих пор там, в страшных условиях, где каждый день — борьба за жизнь.

"Я стою здесь, чтобы поддержать всех военнопленных. Мы - одна семья, объединенная болью ожидания. Кто-то в списках на обмен, кто-то пропал без вести, а кто-то возвращается домой настолько измученным, что страшно смотреть. Мы не имеем права молчать. Тишина — это то, что убивает наших ребят", — говорит Светлана.

Мать пленного военного Светлана. Фото: Новини.LIVE

Женщина добавляет, что они имеют диалог с властью, но ожидают более решительных действий. Она убеждена, что единственный путь вернуть защитников домой — это давление на власть и международное сообщество.

"Мы понимаем, что процесс обменов сложный, но хотим видеть больше инициативы. Мы хотим, чтобы власть активнее давила на врага, а международное сообщество не позволяло России игнорировать Женевские конвенции", — говорит Светлана.

Женщины с фотографиями украинских защитников. Фото: Новини.LIVE

К акции на Дерибасовской присоединилась молодежь. Фото: Новини.LIVE

"Они отдали нам свободу, мы должны вернуть ее им..."

Анна, одна из организаторов акции, напоминает, что многие из пленных — это те, кто первым стал на защиту Украины в 2022 году. Именно благодаря им Одесса остается под украинским флагом.

"Эти ребята первыми встретили врага, они не дали Одессе оказаться под оккупацией. Благодаря им мы стоим здесь под украинским флагом. Теперь мы обязаны бороться за их возвращение, так же как они боролись за нас", — говорит Анна.

Организатор акции Анна. Фото: Новини.LIVE

Она отмечает, что общество должно объединиться, ведь эта боль может коснуться каждого. Ведь война продолжается.

"Сейчас в плену наши. А завтра это может быть кто-то из ваших родных. Равнодушие не защитит никого. Мы просим всех, у кого есть время и возможность, приходить на такие акции. Нам важно показать, что мы не смирились", — добавляет девушка.

Девушки держат плакаты в руках. Фото: Новини.LIVE

Мужчина с плакатом в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пленные могут остаться в российских тюрьмах...

По словам Анны, больше всего люди сейчас боятся того, что их родные могут повторить судьбу тех, кто уже десятый год остается в плену с 2014 года.

"Мы не можем позволить, чтобы наши герои гнили во вражеских камерах столько лет. Их надо возвращать сейчас, не через десятилетия", — говорит Анна.

Участники акции призывают всех неравнодушных присоединяться к ним каждое воскресенье и напоминать властям, что обмены должны происходить чаще. Они верят, что их родные вернутся домой, но для этого нужно постоянное общественное давление.

Люди вышли на митинг на Дерибасовскую. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове к митингу в поддержку пленных присоединились и военные. Также подобная акция прошла и во Львове, люди призывали вернуть защитников домой живыми.