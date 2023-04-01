Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 1 квітня

Детальний прогноз погоди

У перші квітневі вихідні одеситам не слід далеко ховати парасольки. Синоптики попереджають про невеликий дощ як в місті, так і в області. Також водіям слід бути уважним на дорогах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 10-12°С тепла.

Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.

Вологість повітря — 84%.

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 10-15°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Україні

У суботу, 1 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У більшості областях країни очікується дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.