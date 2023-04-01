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На Гуморину з зонтиком: якою буде погода в Одесі сьогодні

1 квітня 2023 06:30
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 1 квітня
Детальний прогноз погоди
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Анна Мурадова
Редактор

У перші квітневі вихідні одеситам не слід далеко ховати парасольки. Синоптики попереджають про невеликий дощ як в місті, так і в області.  Також водіям слід бути уважним на дорогах. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
  • Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 84%.

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 10-15°С тепла.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Україні

У суботу, 1 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У більшості областях країни очікується дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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