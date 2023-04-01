Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 1 квітня

На Гуморину з зонтиком: якою буде погода в Одесі сьогодні
1 квітня 2023 06:30
Детальний прогноз погоди
У перші квітневі вихідні одеситам не слід далеко ховати парасольки. Синоптики попереджають про невеликий дощ як в місті, так і в області. Також водіям слід бути уважним на дорогах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 10-12°С тепла.
- Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 84%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 10-15°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500-1000 м.
Погода в Україні
У суботу, 1 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У більшості областях країни очікується дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.