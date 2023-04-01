Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 1 апреля.

На Юморину с зонтиком: какой будет погода в Одессе сегодня
1 апреля 2023 06:30
Подробный прогноз погоды
В первые апрельские выходные одесситам не следует далеко прятать зонтики. Синоптики предупреждают о небольшом дожде как в городе, так и в области. Также водителям следует быть внимательными на дорогах.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С тепла.
- Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 84%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С тепла.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Погода в Украине
В субботу, 1 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В большинстве областей страны ожидается дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.