Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 1 апреля.

Подробный прогноз погоды

В первые апрельские выходные одесситам не следует далеко прятать зонтики. Синоптики предупреждают о небольшом дожде как в городе, так и в области. Также водителям следует быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С тепла.

Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

Влажность воздуха — 84%.

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Погода в Украине

В субботу, 1 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В большинстве областей страны ожидается дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.