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На Юморину с зонтиком: какой будет погода в Одессе сегодня

1 апреля 2023 06:30
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 1 апреля.
Подробный прогноз погоды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В первые апрельские выходные одесситам не следует далеко прятать зонтики. Синоптики предупреждают о небольшом дожде как в городе, так и в области. Также водителям следует быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 5-7°С тепла, днем 10-12°С тепла.
  • Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 84%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С тепла.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

Погода в Украине

В субботу, 1 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В большинстве областей страны ожидается дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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