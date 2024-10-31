На кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску

На кордоні Одещини не працюють пункти пропуску — причина
Наразі не функціонує пункт пропуску "Тудора" суміжному з українським пунктом пропуску "Старокозаче" та пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Українців закликають врахувати це при плануванні поїздок.
Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
"Причиною є припинення функціонування бази даних митниці на території Республіки Молдова. Оформлення всіх категорій транспортних засобів тимчасово не здійснюється", — йдеться у повідомленні.
Про відновлення пропускних операцій обіцяють повідомити додатково.
Інші пункти пропуску
У суботу, 2 листопада тимчасово припинить роботу пункт пропуску "Росошани-Бричень" на українсько-молдовському кордоні у Чернівецькій області. Митний контроль громадян та оформлення транспортних засобів не здійснюватиметься з 09:00 до 21:00. Причиною призупинення є планові роботи з налагодження мереж електропостачання.
Нагадаємо, Польща змінила правила для в'їзду українських дітей. Також Швейцарія планує зачинити центри для біженців.
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