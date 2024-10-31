Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На кордоні Одещини не працюють пункти пропуску — причина arrow

На кордоні Одещини не працюють пункти пропуску — причина

31 жовтня 2024 17:44
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На кордоні з Молдовою не працюють пункти пропуску
Пункт пропуску "Старокозаче". Фото: Агентство відновлення
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Наразі не функціонує пункт пропуску "Тудора" суміжному з українським пунктом пропуску "Старокозаче" та пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Українців закликають врахувати це при плануванні поїздок

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Читайте також:

"Причиною є припинення функціонування бази даних митниці на території Республіки Молдова. Оформлення всіх категорій транспортних засобів тимчасово не здійснюється", — йдеться у повідомленні.

Про відновлення пропускних операцій обіцяють повідомити додатково.

Інші пункти пропуску

У суботу, 2 листопада тимчасово припинить роботу пункт пропуску "Росошани-Бричень" на українсько-молдовському кордоні у Чернівецькій області. Митний контроль громадян та оформлення транспортних засобів не здійснюватиметься з 09:00 до 21:00. Причиною призупинення є планові роботи з налагодження мереж електропостачання.

Нагадаємо, Польща змінила правила для в'їзду українських дітей. Також Швейцарія планує зачинити центри для біженців.

виїзд за кордон Одеса Одеська область кордон авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:15 На "Київміськбуд" виділять гроші з бюджету — про яку суму йдеться

18:12 Повторна ВЛК — де її можна пройти

18:11 Киян попередили про небезпечну погоду завтра

18:08 Україна не віддасть території РФ на вимогу Трампа, — Зеленський

17:44 У Львові адвокатку судитимуть через держзраду

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

17:44 На кордоні Одещини не працюють пункти пропуску — причина

17:43 РФ підтвердила західним країнам участь КНДР у війні, — Зеленський

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

17:34 Стрімке підвищення цін — НБУ дав негативний прогноз

17:23 У Харкові в пошкоджений КАБом будинок частково повернули світло

18:15 На "Київміськбуд" виділять гроші з бюджету — про яку суму йдеться

18:12 Повторна ВЛК — де її можна пройти

18:11 Киян попередили про небезпечну погоду завтра

18:08 Україна не віддасть території РФ на вимогу Трампа, — Зеленський

17:44 У Львові адвокатку судитимуть через держзраду

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

17:44 На кордоні Одещини не працюють пункти пропуску — причина

17:43 РФ підтвердила західним країнам участь КНДР у війні, — Зеленський

17:34 Стрімке підвищення цін — НБУ дав негативний прогноз

17:23 У Харкові в пошкоджений КАБом будинок частково повернули світло

17:19 В МВС повідомили, коли в Дії зʼявиться дозвіл на зброю

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

Text

17:41 Заява Зеленського та скасування виплат біженцям — ефір Вечір.LIVE

Text

13:59 Іран досі оговтується від удару Ізраїля — Ауслендер

Text

13:00 Відмова Польщі щодо літаків та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:15 Мазурашу пояснив, чому непросто викрити корупцію через угоду

Text

10:35 Військовий вказав на помилку при укомплектації бригад в ЗСУ

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

09:43 Членам Рахункової палати підняли зарплати до 500 тис. гривень

Text

08:00 Довгі блекаути взимку та підготовка військ КНДР — ефір Ранок.LIVE

30 жовтня 2024
Text

21:28 Нардеп заявив, що зарплати військових будуть менше в 2025 році

Text

17:50 Злив секретних даних та звернення Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:38 Експерт спрогнозував, як зросте імпорт електрики в листопаді

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні