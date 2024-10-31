На границе с Молдовой не работают пункты пропуска

На границе Одесчины не работают пункты пропуска — причина
Пока не функционирует пункт пропуска "Тудора" смежный с украинским пунктом пропуска "Староказачье" и пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Украинцев призывают учесть это при планировании поездок.
Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
"Причиной является прекращение функционирования базы данных таможни на территории Республики Молдова. Оформление всех категорий транспортных средств временно не производится", — говорится в сообщении.
О возобновлении пропускных операций обещают сообщить дополнительно.
Другие пункты пропуска
В субботу, 2 ноября, временно прекратит работу пункт пропуска "Росошани-Бричень" на украинско-молдовской границе в Черновицкой области. Таможенный контроль граждан и оформление транспортных средств не будет осуществляться с 09.00 до 21.00. Причиной приостановки являются плановые работы по отладке сетей электроснабжения.
Напомним, Польша сменила правила для въезда украинских детей. Также Швейцария планирует закрыть центры для беженцев.
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