На границе с Молдовой не работают пункты пропуска

Пункт пропуска "Староказачье". Фото: Агентство восстановления

Пока не функционирует пункт пропуска "Тудора" смежный с украинским пунктом пропуска "Староказачье" и пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Украинцев призывают учесть это при планировании поездок.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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"Причиной является прекращение функционирования базы данных таможни на территории Республики Молдова. Оформление всех категорий транспортных средств временно не производится", — говорится в сообщении.

О возобновлении пропускных операций обещают сообщить дополнительно.

Другие пункты пропуска

В субботу, 2 ноября, временно прекратит работу пункт пропуска "Росошани-Бричень" на украинско-молдовской границе в Черновицкой области. Таможенный контроль граждан и оформление транспортных средств не будет осуществляться с 09.00 до 21.00. Причиной приостановки являются плановые работы по отладке сетей электроснабжения.

Напомним, Польша сменила правила для въезда украинских детей. Также Швейцария планирует закрыть центры для беженцев.