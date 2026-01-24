Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На кордоні з Молдовою розвертають водіїв — чому не пускають

На кордоні з Молдовою розвертають водіїв — чому не пускають

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 19:40
Нові правила перетину кордону з Молдовою для українців
Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На молдовському кордоні посилили перевірки для водіїв з України. Автомобілі без підтвердженого технічного стану розвертають назад, навіть якщо решта документів у порядку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Без довідки про технічний стан автомобіля водіїв просто не пропустять. Отримати цей документ можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

  • чинний біометричний або закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);
  • техпаспорт на автомобіль;
  • "Зелена карта" — міжнародна страховка;
  • віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, без яких документів не пустять до Угорщини. Також ми писали, яку максимальну суму можна вивезти з України.

Одеса Молдова Одеська область Новини Одеси документи виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації