Затори на трасі Одеса-Рені 24 січня: ситуація на кордоні

Виїзд до Молдови — де водії застрягли на трасі Одеса-Рені
У суботу, 24 січня, рух у напрямку кордону з Молдовою та Румунією різко ускладнився. На трасі Одеса-Рені утворилися багатокілометрові затори.
Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса-Рені
На трасі знову накопичилися черги в традиційно проблемних зонах. Найбільше авто стоїть поблизу Маяків та контрольно-пропускного пункту, який розташований у межах Нижньодністровського національного парку. Там рух майже зупинився, а колона машин розтягнулася більш ніж на кілометр.
Затори до Орлівки
У бік Орлівки ситуація також напружена. На міжнародній трасі М-15 між Татарбунаром, Броскою та Ізмаїлом фіксуються локальні затримки — вони не паралізують рух, але створюють додаткові незручності.
На пропускному пункті "Рені — Джюрджюлешть" черг на перетин державного кордону немає. Водночас на в’їзді до України утворилася ділянка з ускладненим рухом — карти позначають її червоним кольором.
