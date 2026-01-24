Пробки на трассе Одесса-Рени 24 января: ситуация на границе

Выезд в Молдову — где водители застряли на трассе Одесса-Рени
В субботу, 24 января, движение в направлении границы с Молдовой и Румынией резко осложнилось. На трассе Одесса-Рени образовались многокилометровые пробки.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса-Рени
На трассе снова скопились очереди в традиционно проблемных зонах. Больше всего авто стоит вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна машин растянулась более чем на километр.
Пробки до Орловки
В сторону Орловки ситуация также напряженная. На международной трассе М-15 между Татарбунарами, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки — они не парализуют движение, но создают дополнительные неудобства.
На пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" очередей на пересечение государственной границы нет. В то же время на въезде в Украину образовался участок с затрудненным движением - карты обозначают его красным цветом.
