Пробки на трассе Одесса-Рени 24 января: ситуация на границе

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

В субботу, 24 января, движение в направлении границы с Молдовой и Румынией резко осложнилось. На трассе Одесса-Рени образовались многокилометровые пробки.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

На трассе снова скопились очереди в традиционно проблемных зонах. Больше всего авто стоит вблизи Маяков и контрольно-пропускного пункта, который расположен в пределах Нижнеднестровского национального парка. Там движение почти остановилось, а колонна машин растянулась более чем на километр.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

В сторону Орловки ситуация также напряженная. На международной трассе М-15 между Татарбунарами, Броской и Измаилом фиксируются локальные задержки — они не парализуют движение, но создают дополнительные неудобства.

Дорога до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

На пропускном пункте "Рени — Джюрджюлешть" очередей на пересечение государственной границы нет. В то же время на въезде в Украину образовался участок с затрудненным движением - карты обозначают его красным цветом.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, какую максимальную сумму можно вывезти из Украины. Также мы писали, почему выезд в Польшу может обернуться заключением.