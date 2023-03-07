На КП "Теплопостачання міста Одеси" чекає аудит: в чому причина

Перевірятимуть діяльність за два роки

З 15 березня 2023 року розпочнеться державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Перевірятимуть діяльність підприємства за період з 01 серпня 2020 року по 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляє Південний офіс Держаудитслужби.

Як повідомити про можливі порушення

Громадяни можуть поінформувати про можливі порушення фінансово-бюджетної дисципліни на вищевказаному об’єкті за телефоном (048) 705-51-91 або надіслати інформацію на електронну адресу [email protected]

Зазначимо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що попри достатній запас природного газу для опалювального сезону, вони прагнуть завершити його якомога раніше, щоб заощаджувати ресурс. Він зазначив, що опалювальний сезон завершиться, але якщо буде холодно, то теплопостачання продовжиться.

Нагадаємо, що Данія виділила Україні фінансову допомогу на суму 4,5 мільйона євро. Гроші направили на закупівлю нових мобільних контейнерних котелень. На зазначену суму Україні придбали 20 газових котлів потужністю 39 МВт. Агрегати вже доставили для подальшого встановлення. Очікується, що вони забезпечать опаленням близько 180 тисяч людей.