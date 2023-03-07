КП "Теплоснабжение города Одессы" ждет аудит: в чем причина

Будут проверять деятельность через два года

С 15 марта 2023 г. начнется государственный финансовый аудит деятельности коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Проверят деятельность предприятия за период с 01 августа 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщает Южный офис Госаудитслужбы.

Как сообщить о возможных нарушениях

Граждане могут проинформировать о возможных нарушениях финансово-бюджетной дисциплины на вышеуказанном объекте по телефону (048) 705-51-91 или отправить информацию по электронному адресу [email protected]

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что, несмотря на достаточный запас природного газа для отопительного сезона, они стремятся завершить его как можно раньше, чтобы экономить ресурс. Он отметил, что отопительный сезон завершится, но если будет холодно, теплоснабжение продолжится.

Напомним, что Дания выделила Украине финансовую помощь на сумму 4,5 миллиона евро. Деньги направили на закупку новых мобильных контейнерных котельных. На указанную сумму Украина приобрела 20 газовых котлов мощностью 39 МВт. Агрегаты уже доставили для последующей установки. Ожидается, что они обеспечат отоплением около 180 тысяч человек.