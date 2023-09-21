На Миколаївщині авто підірвалось на міні: є загиблий та постраждалий

Авто підірвалось на міні. Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

У Миколаївській області автомобіль Ford Transit вибухнув на протитанковій міні. Це призвело до загибелі 23-річного чоловіка та численних травм іншого пасажира 1985 року народження.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

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Спецлінія 101 отримала повідомлення про цю трагедію вдень 20 вересня. Територія, на якій сталася подія, виявилася надзвичайно небезпечною, оскільки обстеження цього місця виявило інші боєприпаси. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

"Рятувальники Миколаївщини в черговий раз звертаються до громадян, особливо до жителів деокупованих районів області, через збройну агресію ворога наша область є сильно забрудненою вибухонебезпечними предметами, особливо Баштанський та Миколаївський райони. Питання мінної небезпеки стоїть усюди, а особливо там, де ступала нога російського окупанта. Фактів підступності ворога є дуже багато, в тому числі й у мінуванні місцевості. Багато боєприпасів та їх небезпечних залишків залишилось і у так званій сірій зоні — зоні, де велись активні бойові дії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Водій та пасажирка загинули на місці, двоє дітей госпіталізували до медичного закладу.

Зазначимо, майже одна третина території України виявилася засіяна бойовими засобами, що не розірвалися. При цьому ООН працює з Україною щодо усунення цієї загрози.