Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Миколаївщині авто підірвалось на міні: є загиблий та постраждалий arrow

На Миколаївщині авто підірвалось на міні: є загиблий та постраждалий

21 вересня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На Миколаївщині авто підірвалось на міні: є загиблий та постраждалий
Авто підірвалось на міні. Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Миколаївській області автомобіль Ford Transit вибухнув на протитанковій міні. Це призвело до загибелі 23-річного чоловіка та численних травм іншого пасажира 1985 року народження. 

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Читайте також:

Спецлінія 101 отримала повідомлення про цю трагедію вдень 20 вересня. Територія, на якій сталася подія, виявилася надзвичайно небезпечною, оскільки обстеження цього місця виявило інші боєприпаси. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

"Рятувальники Миколаївщини в черговий раз звертаються до громадян, особливо до жителів деокупованих районів області, через збройну агресію ворога наша область є сильно забрудненою вибухонебезпечними предметами, особливо Баштанський та Миколаївський райони. Питання мінної небезпеки стоїть усюди, а особливо там, де ступала нога російського окупанта. Фактів підступності ворога є дуже багато, в тому числі й у мінуванні місцевості. Багато боєприпасів та їх небезпечних залишків залишилось і у так званій сірій зоні — зоні, де велись активні бойові дії", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, в Чернігівській області легковий автомобіль підірвався на міні. Водій та пасажирка загинули на місці, двоє дітей госпіталізували до медичного закладу. 

Зазначимо, майже одна третина території України виявилася засіяна бойовими засобами, що не розірвалися. При цьому ООН працює з Україною щодо усунення цієї загрози.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз