В Николаевской области авто подорвалось на мине: есть погибший и пострадавший

Авто подорвалось на мине. Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области

В Николаевской области автомобиль Ford Transit взорвался на противотанковой мине. Это привело к гибели 23-летнего мужчины и многочисленным травмам другого пассажира 1985 года рождения.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Спецлиния 101 получила сообщение об этой трагедии днем 20 сентября. Территория, на которой произошло событие, оказалась очень опасной, поскольку обследование этого места обнаружило другие боеприпасы. Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

"Спасатели Николаевщины в очередной раз обращаются к гражданам, особенно к жителям деоккупированных районов области, из-за вооруженной агрессии врага наша область сильно загрязнена взрывоопасными предметами, особенно Баштанский и Николаевский районы. Вопрос минной опасности стоит везде, а особенно там, где ступала нога российского оккупанта. Фактов коварства врага очень много, в том числе и в минировании местности. Многие боеприпасы и их опасные остатки остались и в так называемой серой зоне — зоне, где велись активные боевые действия", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черниговской области легковой автомобиль взорвался на мине. Водитель и пассажирка погибли на месте, двое детей госпитализировали в медицинское учреждение.

Отметим, почти одна треть территории Украины оказалась засеяна неразорвавшимися боевыми средствами. При этом ООН работает с Украиной по устранению этой угрозы.