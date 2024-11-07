На Миколаївщині водій віз дрова у машині — за що оштрафували

Дрова у багажнику автомобіля. Фото: Держекоінспекція

Біля села Українка у Миколаївській області екоінспектори зупинили автомобіль. Водій віз у багажнику дрова, але не мав документів про їхнє походження. Йому доведеться сплатити 510 грн штрафу.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Чоловіка притягнули до відповідальності за незаконну порубку дерев. Рубати ліс в Україні дозволяється виключно за наявності спеціального безплатного документа — лісорубного квитка.

Зазначимо, що Верховна Рада внесла до Кримінального та Адміністративного кодексів нові статті про незаконне зберігання деревини. За цими змінами, що якщо вартість деревини понад 30 тис. гривень, то порушнику загрожує штраф від 34 тис. грн до 51 тис. грн або обмеження волі до трьох років. Якщо ж дерево дорожче 90 тис. грн, то передбачалися штраф від 170 тис. грн до 425 тис. грн або позбавлення волі від п'яти до семи років.

Втім, в Офісі президента вже заявили, що Володимир Зеленський не підпише скандальний закон.