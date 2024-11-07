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На Николаевщине мужчину оштрафовали за дрова в машине

7 ноября 2024 16:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаевской области водитель вез дрова в машине — за что оштрафовали
Дрова в багажнике автомобиля. Фото: Госэкоинспекция
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

У села Украинка в Николаевской области экоинспекторы остановили автомобиль. Водитель вез в багажнике дрова, но не имел документов об их происхождении. Ему придется заплатить 510 грн штрафа.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Мужчину привлекли к ответственности за незаконную порубку деревьев. Рубить лес в Украине разрешается исключительно при наличии специального бесплатного документа – лесорубного билета.

Отметим, что Верховная Рада внесла в Уголовный и Административный кодекс новые статьи о незаконном хранении древесины. По этим изменениям, если стоимость древесины свыше 30 тыс. гривен, то нарушителю грозит штраф от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн или ограничение свободы до трех лет. Если же дерево дороже 90 тыс. грн, то предполагался штраф от 170 тыс. грн до 425 тыс. грн или лишение свободы от пяти до семи лет.

Впрочем, в Офисе президента уже заявили, что Владимир Зеленский не подпишет скандальный закон.

дрова штраф Одесса Николаев Николаевская область

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