Діти побили літнього чоловіка на Миколаївщині

Хлопець б'є іншого. Фото ілюстративне: Global Look Press

У Вознесенькому районі Миколаївщини 14-річна дівчина та двоє хлопців ногами та руками побили 50-річного чоловіка. Зафільмував усе на камеру свого телефона один із підлітків, а відео поширив в Інтернеті.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

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Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Деталі злочину

Запис побиття 50-річного чоловіка, правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. Завдяки цьому вдалося знайти не тільки підлітків, але й встановити особу постраждалого чоловіка. Наразі поліцейські встановлюють деталі події, а також мотиви, які спонукали неповнолітніх на скоєння злочину.

Яке покарання загрожує

Слідчі відкрили кримінальне провадження, а саме за умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Тепер підліткам загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або до трьох років обмеження волі. Досудове розслідування ще триває.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про побиття юнака у Бучанському районі Київщини, а також про те як декілька підлітків фільмували знущання зі школярки на столичній Оболоні.