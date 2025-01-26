Дети избили пожилого мужчину на Николаевщине

Парень бьет другого. Фото иллюстративное: Global Look Press

В Вознесенском районе Николаевщины 14-летняя девушка и двое парней ногами и руками избили 50-летнего мужчину. Снял все на камеру своего телефона один из подростков, а видео распространил в Интернете.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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Сообщение полиции. Фото: скриншот

Детали преступления

Запись избиения 50-летнего мужчины, правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. Благодаря этому удалось найти не только подростков, но и установить личность пострадавшего мужчины. Сейчас полицейские устанавливают детали происшествия, а также мотивы, которые побудили несовершеннолетних на совершение преступления.

Какое наказание грозит

Следственники открыли уголовное производство, а именно за умышленное средней тяжести телесное повреждение. Теперь подросткам грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или до трех лет ограничения свободы. Досудебное расследование еще продолжается.

Напомним, недавно мы сообщали об избиении юноши в Бучанском районе Киевской области, а также о том как несколько подростков снимали издевательства над школьницей на столичной Оболони.