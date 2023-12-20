На Миколаївщині прикордонники "посадили" ворожий FPV-дрон

"Трофейний" дрон прикордонників. Фото: ДПСУ

У ніч проти 20 грудня Росія вкотре атакувала Україну дронами. Прикордонникам у Миколаївській області вдалося "приземлити" без вибуху ворожий FPV-дрон та перепрошити.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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За інформацією військових, росіяни на півдні почали активніше використовувати не лише "шахіди", а й менші дрони-камікадзе, які можуть нести вибухівку.

"Окупанти намагалися під прикриттям нічної темряви атакувати позиції прикордонників FPV-дроном. Помітивши силует коптера та почувши характерний звук його польоту, воїни застосували проти нього антидронову рушницю", — йдеться у повідомленні.

Пізніше воїни ЗСУ знешкодили прикріплену до БпЛА вибухівку та залишили "трофей" собі.

Нагадаємо, у грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV дронів. Окрім того, вже наступного року наша держава спроможна виробити понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності та більше тисячі дронів з дальністю за 1000 км.

Також ми писали, що в Україні розроблено та запущено в масове виробництво ударних дронів Cobra. Конструкція БпЛА схожа на Shahed, але коштує значно дешевше — близько 2000 доларів США. і збирається за три години.