Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Николаевской области пограничники "посадили" вражеский FPV-дрон arrow

В Николаевской области пограничники "посадили" вражеский FPV-дрон

20 декабря 2023 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаевской области пограничники "посадили" вражеский FPV-дрон
"Трофейный" дрон пограничников. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В ночь на 20 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Пограничникам в Николаевской области удалось "приземлить" без взрыва вражеский FPV-дрон и перепрошить.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

По информации военных, россияне на юге начали активнее использовать не только "шахедов", но и меньшие дроны-камикадзе, которые могут нести взрывчатку.

"Оккупанты пытались под прикрытием ночной тьмы атаковать позиции пограничников FPV-дроном. Заметив силуэт коптера и услышав характерный звук его полета, воины применили против него антидроновое ружье", — говорится в сообщении.

Позже воины ВСУ обезвредили прикрепленную к БПЛА взрывчатку и оставили "трофей" себе.

Напомним, в декабре Украина произвела более 50 тысяч FPV дронов. Кроме того, уже в следующем году наше государство способно произвести более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью в 1000 км.

Также мы писали, что в Украине разработаны и запущены в массовое производство ударные дроны Cobra. Конструкция БпЛА похожа на Shahed, но стоит гораздо дешевле — около 2000 долларов СШ, и собирается за три часа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города - 80x80

Жителей Мелитополя заставляют получить загранпаспорт России для выезда из оккупации, — мэр города

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме