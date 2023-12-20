В Николаевской области пограничники "посадили" вражеский FPV-дрон

"Трофейный" дрон пограничников. Фото: ГНСУ

В ночь на 20 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину дронами. Пограничникам в Николаевской области удалось "приземлить" без взрыва вражеский FPV-дрон и перепрошить.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

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По информации военных, россияне на юге начали активнее использовать не только "шахедов", но и меньшие дроны-камикадзе, которые могут нести взрывчатку.

"Оккупанты пытались под прикрытием ночной тьмы атаковать позиции пограничников FPV-дроном. Заметив силуэт коптера и услышав характерный звук его полета, воины применили против него антидроновое ружье", — говорится в сообщении.

Позже воины ВСУ обезвредили прикрепленную к БПЛА взрывчатку и оставили "трофей" себе.

Напомним, в декабре Украина произвела более 50 тысяч FPV дронов. Кроме того, уже в следующем году наше государство способно произвести более 10 тысяч ударных дронов средней дальности и более тысячи дронов с дальностью в 1000 км.

Также мы писали, что в Украине разработаны и запущены в массовое производство ударные дроны Cobra. Конструкция БпЛА похожа на Shahed, но стоит гораздо дешевле — около 2000 долларов СШ, и собирается за три часа.