Вибухи на Миколаївщині зараз, 2 липня: що відомо

Вибух на Миколаївщині пролунав зараз, 2 липня. Ілюстративне фото: скриншот

Жителі Миколаївщини зараз, 2 липня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні не оголошена повітряна тривога, але військові попередили про загрозу застосування тактичної авіації.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Допис про вибух. Фото: скриншот

Раніше Повітряні Сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження на північно-східному напрямку.

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Допис ПС. Фото: скриншот

Хвилиною пізніше у моніторингових каналах з'явилась інформація про пуск керованиї авіабомб та авіаракет з літаків тактичної авіації. Повідомлялось про запуск у напрямку Миколаєва та області.

Допис моніторингових каналів. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію східних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Луганщині та на Донеччині.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 липня, ворог вивів на бойове чергування у Чорне море додаткові одиниці флоту — усього в акваторії спостерігається сім кораблів окупантів. Також росіяни присутні в Азовському та Середземному морях.