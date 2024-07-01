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На Миколаївщині пролунав вибух — причини

1 липня 2024 13:54
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибухи на Миколаївщині зараз, 1 липня: деталі
Вибухи на Миколаївщині зараз, 1 липня. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителі Миколаївщини зараз, 1 липня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога — росіяни здійснили пуски балістики.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

Вибух на Миколаївщині 1 липня
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот


Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики з півдня у регіонах, на території яких лунає сигнал тривоги.

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Балістика з півдня 1 липня
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротися з такими цілями. 

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Луганщині та на Донеччині. 

На Миколаївщині пролунав вибух — причини - фото 3
Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

 Нагадаємо, що сьогодні, 1 липня, російські загарбники продовжують тримати на чергуванні у Чорному морі ракетоносій. Окрім цього, кораблі окупантів спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. 

Одеса війна російські війська вибух Миколаївська область Новини Одеси

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