Вибухи на Миколаївщині зараз, 1 липня: деталі

Вибухи на Миколаївщині зараз, 1 липня. Ілюстративне фото: скриншот

Жителі Миколаївщини зараз, 1 липня, чули гучний вибух. Наразі у регіоні оголошена повітряна тривога — росіяни здійснили пуски балістики.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот



Раніше у Повітряних силах повідомляли про загрозу балістики з півдня у регіонах, на території яких лунає сигнал тривоги.

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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротися з такими цілями.

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію південних та східних областей України. Сигнал лунає також у тимчасово окупованому Криму, на Луганщині та на Донеччині.

Мапа повітряної тривоги. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні, 1 липня, російські загарбники продовжують тримати на чергуванні у Чорному морі ракетоносій. Окрім цього, кораблі окупантів спостерігаються і в Азовському та Середземному морях.