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На Миколаївщині школярі підпалили машину поліції — подробиці

29 листопада 2024 16:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Миколаївщині підлітки палили поліцейські машини
Поліцейські обстежують місце злочину. Фото: поліція Миколаївської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У селищі Єланець затримали двох шістнадцятирічних хлопців. На замовлення куратора з месенджера вони підпалили поліцейську автівку. Тепер їм загрожують тривалі тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області у п'ятницю, 29 листопада.

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За даними слідства, з одним з хлопців через месенджер зв'язався невідомий і запропонував гроші за підпал спецтранспорту. Юнак погодився та вмовив долучитися свого приятеля. Спільники разом купили паливно-мастильні матеріали, підпалили припарковане біля адмінбудівлі поліцейське авто й відправили замовнику. Той, однак, видалив переписку й жодних грошей не заплатив.

Що загрожує підліткам

Пожежу одразу помітили та загасили поліцейські. Автомобіль отримав лише незначні пошкодження. Школярів затримали. Їм повідомили про підозру у підпалі. Якщо суд визнає хлопців винними, вони можуть провести за ґратами до десяти років.

Нагадаємо, росіяни все частіше наймають підлітків для здійснення диверсій. Наприклад, на Харківщині та на Миколаївщині неповнолітні підпалювали релейні шафи на залізницях.

поліція Миколаїв підпал Миколаївська область диверсія

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