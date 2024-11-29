В Николаевской области подростки жгли полицейские машины

Полицейские обследуют место преступления. Фото: полиция Николаевской области

В поселке Еланец задержали двух шестнадцатилетних ребят. По заказу куратора из мессенджера они подожгли полицейский автомобиль. Теперь им грозят длительные тюремные сроки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области в пятницу, 29 ноября.

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Нечестный куратор

По данным следствия, с одним из ребят через мессенджер связался неизвестный и предложил деньги за поджог спецтранспорта. Парень согласился и уговорил приобщиться к своему другу. Сообщники вместе купили горюче-смазочные материалы, подожгли припаркованный возле админздания полицейский автомобиль и отправили заказчику. Тот однако удалил переписку и никаких денег не заплатил.

Что угрожает подросткам

Пожар сразу заметили и потушили полицейские. Автомобиль получил лишь незначительные повреждения. Школьников задержали. Им сообщили о подозрении в поджоге. Если суд признает ребят виновными, они могут провести за решеткой до десяти лет.

Напомним, россияне все чаще нанимают подростков для осуществления диверсий. Например, в Харьковской и Николаевской областях несовершеннолетние поджигали релейные шкафы на железных дорогах.