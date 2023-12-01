На Миколаївщині відновлюють пошкоджений росіянами онкологічний центр

Миколаївський онкологічний центр. Фото: МОЗ

У Миколаївській області тривають роботи з відновлення онкологічного центру, який було пошкоджено у перші дні повномасштабного вторгнення. Медичний заклад постраждав від російських артобстрілів протягом весни 2022 року.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя.

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За інформацією медиків, робота з відновлення розпочалася у червні 2022 року й згідно з планами має завершитися до кінця 2023 року.

"З березня по травень минулого року у результаті влучення ворожих снарядів на територію онкоцентру вибуховою хвилею було вибито вікна, двері центру променевої діагностики й терапії та осколками пошкоджено покрівлю, господарчі будівлі, котельня, газопровід", — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначимо, що обласний центр онкології обслуговує мешканців міста Миколаєва та Миколаївської області, а також деокупованих територій Херсонщини.

Яку допомогу можна отримати у медзакладі

високоспеціалізовану медичну допомогу,

хірургічну,

терапевтичну,

хімієтерапевтичну,

радіологічну,

паліативну тощо.

Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що через війну в Україні зросте тяжкість перебігу захворювань. Там прогнозують збільшення захворюваності на деякі інфекційні хвороби.

Крім того, на Рівненщині був зареєстрований випадок нового субваріанту коронавірусу "Омікрон". У МОЗ зазначили, що його назва "Пірола". Цей штам виявили у молодої людини віком 20 років.