На Миколаївщині відновлюють пошкоджений росіянами онкологічний центр
У Миколаївській області тривають роботи з відновлення онкологічного центру, який було пошкоджено у перші дні повномасштабного вторгнення. Медичний заклад постраждав від російських артобстрілів протягом весни 2022 року.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя.
За інформацією медиків, робота з відновлення розпочалася у червні 2022 року й згідно з планами має завершитися до кінця 2023 року.
"З березня по травень минулого року у результаті влучення ворожих снарядів на територію онкоцентру вибуховою хвилею було вибито вікна, двері центру променевої діагностики й терапії та осколками пошкоджено покрівлю, господарчі будівлі, котельня, газопровід", — йдеться у повідомленні відомства.
Зазначимо, що обласний центр онкології обслуговує мешканців міста Миколаєва та Миколаївської області, а також деокупованих територій Херсонщини.
Яку допомогу можна отримати у медзакладі
- високоспеціалізовану медичну допомогу,
- хірургічну,
- терапевтичну,
- хімієтерапевтичну,
- радіологічну,
- паліативну тощо.
Нагадаємо, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що через війну в Україні зросте тяжкість перебігу захворювань. Там прогнозують збільшення захворюваності на деякі інфекційні хвороби.
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