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На Николаевщине восстанавливают поврежденный россиянами онкологический центр

1 декабря 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Николаевщине восстанавливают поврежденный россиянами онкологический центр
Николаевский онкологический центр. Фото: МОЗ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаевской области продолжаются работы по восстановлению онкологического центра, поврежденного в первые дни полномасштабного вторжения. Медицинское учреждение пострадало от российских артобстрелов в течение весны 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

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По информации медиков, работа по восстановлению началась в июне 2022 года и по планам должна завершиться до конца 2023 года.

"С марта по май прошлого года в результате попадания вражеских снарядов на территорию онкоцентра взрывной волной были выбиты окна, двери центра лучевой диагностики и терапии и осколками повреждены кровля, хозяйственные постройки, котельная, газопровод", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что областной центр онкологии обслуживает жителей Николаева и Николаевской области, а также деоккупированных территорий Херсонщины.

Какую помощь можно получить в медучреждении

  • высокоспециализированную медицинскую помощь,
  • хирургическую,
  • терапевтическую,
  • химиетерапевтическую,
  • радиологическую,
  • паллиативную и т.д.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в результате войны в Украине возрастет тяжесть течения заболеваний. Там прогнозируют увеличение заболеваемости некоторыми инфекционными болезнями.

Кроме того, в Ровенской области был зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса "Омикрон". В Минздраве отметили, что его название "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20 лет.

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