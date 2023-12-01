На Николаевщине восстанавливают поврежденный россиянами онкологический центр

Николаевский онкологический центр. Фото: МОЗ

В Николаевской области продолжаются работы по восстановлению онкологического центра, поврежденного в первые дни полномасштабного вторжения. Медицинское учреждение пострадало от российских артобстрелов в течение весны 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Читайте также:

По информации медиков, работа по восстановлению началась в июне 2022 года и по планам должна завершиться до конца 2023 года.

"С марта по май прошлого года в результате попадания вражеских снарядов на территорию онкоцентра взрывной волной были выбиты окна, двери центра лучевой диагностики и терапии и осколками повреждены кровля, хозяйственные постройки, котельная, газопровод", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что областной центр онкологии обслуживает жителей Николаева и Николаевской области, а также деоккупированных территорий Херсонщины.

Какую помощь можно получить в медучреждении

высокоспециализированную медицинскую помощь,

хирургическую,

терапевтическую,

химиетерапевтическую,

радиологическую,

паллиативную и т.д.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в результате войны в Украине возрастет тяжесть течения заболеваний. Там прогнозируют увеличение заболеваемости некоторыми инфекционными болезнями.

Кроме того, в Ровенской области был зарегистрирован случай нового субварианта коронавируса "Омикрон". В Минздраве отметили, что его название "Пирола". Этот штамм обнаружили у молодого человека в возрасте 20 лет.