На Миколаївщині з'явилися нові мисливці за дронами — деталі

Мисливці за дронами у дорозі. Фото: скриншот

У Миколаївській області найближчим часом почне працювати нова група мобільних мисливців за дронами. Наразі відомо, що на її створення мешканці регіону задонатили понад 12 мільйонів гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, це рішення було необхідним, адже регіон майже кожної ночі потерпає від атак "шахедів",

"Перші мисливці поїхали. Ні пуху ні пера", — написав Кім.

Зазначимо, що мобільні комплекси розташовані на колоні пікапів Mitsubishі. Таке рішення дозволить військовим оперативно знешкодити ворожу ціль у будь-якому регіоні області.

Раніше Кім розповів про закупівлю для військових 39 нових пікапів Mitsubishi L200.

"На виконання завдання Офісу Президента готуємо групи для боротьби з "шахедами", — повідомив очільник Миколаївщини.

Нагадаємо, 17 листопада, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Система протиповітряної оборони приземлила майже всі ворожі цілі. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що до відбиття нападу були залучені винищувачі, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.