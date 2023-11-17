На Миколаївщині з'явилися нові мисливці за дронами — деталі
У Миколаївській області найближчим часом почне працювати нова група мобільних мисливців за дронами. Наразі відомо, що на її створення мешканці регіону задонатили понад 12 мільйонів гривень.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, це рішення було необхідним, адже регіон майже кожної ночі потерпає від атак "шахедів",
"Перші мисливці поїхали. Ні пуху ні пера", — написав Кім.
Зазначимо, що мобільні комплекси розташовані на колоні пікапів Mitsubishі. Таке рішення дозволить військовим оперативно знешкодити ворожу ціль у будь-якому регіоні області.
Раніше Кім розповів про закупівлю для військових 39 нових пікапів Mitsubishi L200.
"На виконання завдання Офісу Президента готуємо групи для боротьби з "шахедами", — повідомив очільник Миколаївщини.
Нагадаємо, 17 листопада, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Система протиповітряної оборони приземлила майже всі ворожі цілі. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що до відбиття нападу були залучені винищувачі, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
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