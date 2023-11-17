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На Миколаївщині з'явилися нові мисливці за дронами — деталі

17 листопада 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Миколаївщині з'явилися нові мисливці за дронами — деталі
Мисливці за дронами у дорозі. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаївській області найближчим часом почне працювати нова група мобільних мисливців за дронами. Наразі відомо, що на її створення мешканці регіону задонатили понад 12 мільйонів гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. 

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За його словами, це рішення було необхідним, адже регіон майже кожної ночі потерпає від атак "шахедів", 

"Перші мисливці поїхали. Ні пуху ні пера", — написав Кім. 

Зазначимо, що мобільні комплекси розташовані на колоні пікапів Mitsubishі. Таке рішення дозволить військовим оперативно знешкодити ворожу ціль у будь-якому регіоні області. 

Раніше Кім розповів про закупівлю для військових 39 нових пікапів Mitsubishi L200. 

"На виконання завдання Офісу Президента готуємо групи для боротьби з "шахедами", — повідомив очільник Миколаївщини.

Нагадаємо, 17 листопада, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Система протиповітряної оборони приземлила майже всі ворожі цілі. У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що до відбиття нападу були залучені винищувачі, зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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